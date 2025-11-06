Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da denetimli serbestlik hizmetlerine destek olan 11 gönüllüye sertifika verildi

        Antalya'da denetimli serbestlik hizmetlerine gönüllü destek veren çeşitli mesleklerden 11 kişiye sertifikaları törenle dağıtıldı.

        Giriş: 06.11.2025 - 16:06 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:06
        Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine gönüllü olarak destek verenler için Antalya Adliyesinin toplantı salonunda sertifika töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, ülke genelinde yaklaşık 600 bin kişinin denetimli serbestlik altında infaz gördüğünü belirterek, bu serbestlik altında hükümlülerin çeşitli kamu görevlerinde çalıştıklarını, eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

        Kahveci, suç işleyenlerin bu suçlardan arınması veya rehabilite edilmeleri, toplumsal hayata uyum sağlamalarının sağlanması maksadıyla denetimli serbestlik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Herkesi cezaevine sokarak ıslah etme gibi bir amacın doğruya ulaştırmadığını tecrübe ettik. Bu kapsamda çeşitli infaz yöntemleri uygulanıyor. Denetimli serbestlik Avrupa'nın ve gelişmiş ülkelerin ıslahla ilgili çalışmalarının temelinde bulunan bir sistem." diye konuştu.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar da 20 yıl önce hukuka giren denetimli serbestlik sistemini artık biraz daha toplumla ve sivil toplum örgütleriyle bir aşamaya getirmek için bu yola çıktıklarını belirtti.

        Devlet, Müdürlük ve Başsavcılık olarak gönüllü vatandaşların katkısından memnuniyet duyduklarını dile getiren Tabar, şöyle devam etti:

        "Biliyoruz ki gönüllü olmak isteyen çok kamu görevlisi sivil vatandaşımız var. Gönüllülerin her türlü desteği sağlayarak hükümlülerin tahliyelerinden sonra sosyal yaşamda yoluna devam ederken engelle karşılaşmaması, bir nevi kendilerine ağabeylik yapması, bazen koçluk yapması, bazen hiçbir şey yapmasa bile derdini dinlemesini amaçlıyoruz."

        Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani ise denetimli serbestliğin toplumsal bir infaz sistemi olduğu için toplum içerisinde toplumla birlikte gerçekleştiğini kaydetti.

        Gönüllüler arasında bulunan yüzme dalında paralimpik milli sporcu olan yüzde 98 engelli Sefa Yurtgölesi ise verdiği konferanslarda elinden geldiğince insanları doğru yola sevk etmeye çalıştığını belirtti.

        Konuşmaların ardından Başsavcı Kahveci ve Başsavcı Vekili Tabar tarafından gönüllülere sertifikaları verildi.

