        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Saraydan Kız Kaçırma" operası sahnelenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında "Saraydan Kız Kaçırma" operası sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:29
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında programdaki son opera eseri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtı "Saraydan Kız Kaçırma", yarın akşam Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        ​​​​​​​Yaklaşık 140 dakika sürecek iki perdelik opera, Türk kültüründen ilham alan müzikleri ve dinamik sahne yorumuyla sunulacak.

        Eser, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sahneye konulacak.

        Rejisörlüğünü Cenk Bıyık, orkestra şefliğini Murat Menket'in üstlendiği eserin ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yapacak.

        Eserde Sermin Dikmen Töre "Konstanze", Erdem Erdoğan "Belmonte", Engin Suna "Osmin", Zerrin Karslı Capelli "Blonde", Barış Yanç "Pedrillo", Tuğrul Enver Töre "Selim Paşa" ve Emre Can Cambaz "Klaas" rolüyle sahnede olacak.

        - "Saraydan Kız Kaçırma" operası

        Mozart'ın Türk-Osmanlı kültüründen ve mehter müziğinden esinlenerek bestelediği "Saraydan Kız Kaçırma", opera tarihinde Doğu-Batı sentezinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul ediliyor.

        Batı Avrupa'da 16. yüzyılda Türk kültürüne duyulan hayranlığı temsil eden "Turquerie (Türk Modası)" akımının etkisiyle doğan eser, tarihsel olduğu kadar müzikal açıdan da kültürler arası köprü niteliği taşıyor.

        Eserde, sevdiği kadını Osmanlı sarayından kurtarmaya çalışan Belmonte'nin hikayesi anlatılıyor. Ancak bu romantik öykünün merkezinde, insanlık, affetme, sevgi ve barış temaları yer alıyor.

        Mozart, eserde, Türk kültüründen aldığı esintileri müziğinin evrenselliğiyle birleştirerek kültürler arasında dostluk ve anlayış mesajı sunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

