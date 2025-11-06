Serikspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, tesislerindeki idmana yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde dinamik ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı.
Futbolcular, daha sonra pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antalya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Serikspor ile Sakaryaspor, 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Yeşil-beyazlı ekip 16 puanla 12. sırada, Sakarya temsilcisi ise 17 puanla 11. sırada yer alıyor.
