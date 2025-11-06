Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 19 madalya

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 19 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:33 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:33
        Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 19 madalya
        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 19 madalya kazandı.

        Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun iş birliğinde Alanya Yat Limanı'nda bulunan halk plajında gerçekleşen şampiyonanın ikinci gününde "biathle" kategorisinde "mix bayrak", "kadın ve erkek bayrak takım" yarışları düzenlendi.

        Milli sporcular günün sonunda 13 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 19 madalya kazandı.

        Yarın "triathle" alanında "mix bayrak" ve "kadın ve erkek bayrak takım yarışmaları"yla devam edecek şampiyona, 9 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

