Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 19 madalya
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 19 madalya kazandı.
Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun iş birliğinde Alanya Yat Limanı'nda bulunan halk plajında gerçekleşen şampiyonanın ikinci gününde "biathle" kategorisinde "mix bayrak", "kadın ve erkek bayrak takım" yarışları düzenlendi.
Milli sporcular günün sonunda 13 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 19 madalya kazandı.
Yarın "triathle" alanında "mix bayrak" ve "kadın ve erkek bayrak takım yarışmaları"yla devam edecek şampiyona, 9 Kasım'da sona erecek.
