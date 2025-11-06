Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sağanak etkili oldu

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 23:39 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Akşam saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle ilçe merkezinde su birikintileri oluştu.

        Trafikte seyir halindeki bazı sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağış sırasında kısa süreli rüzgar da etkili oldu.

        Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"

        Benzer Haberler

        Düden Çayı'na düşen genç, can simidiyle kurtarıldı
        Düden Çayı'na düşen genç, can simidiyle kurtarıldı
        Milliler, Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nda 19 madalya kaza...
        Milliler, Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nda 19 madalya kaza...
        Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 1...
        Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 1...
        Antalya'da gün batımı güzel görüntü oluşturdu
        Antalya'da gün batımı güzel görüntü oluşturdu
        TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri Alanya'da sona erdi
        TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri Alanya'da sona erdi
        Serikspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Serikspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü