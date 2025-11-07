Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N.T'nin, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından aranıp 750 bin lira değerinde altın ve döviz cinsi parayı istediği bilgisi üzerine, ekipler çalışma başlattı.
Şüphelilerin U.Ö.Ç. ve H.E. olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ö.Ç. tutuklandı, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
