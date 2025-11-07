Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N.T'nin, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından aranıp 750 bin lira değerinde altın ve döviz cinsi parayı istediği bilgisi üzerine, ekipler çalışma başlattı.

        Şüphelilerin U.Ö.Ç. ve H.E. olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ö.Ç. tutuklandı, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Antalya, 34. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor
        Antalya, 34. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor
        37 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutundu: Ömrümün en özel hediyesini verd...
        37 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutundu: Ömrümün en özel hediyesini verd...
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi
        Antalya'da sağanak etkili oldu
        Antalya'da sağanak etkili oldu
        Düden Çayı'na düşen genç, can simidiyle kurtarıldı
        Düden Çayı'na düşen genç, can simidiyle kurtarıldı
        Milliler, Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nda 19 madalya kaza...
        Milliler, Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nda 19 madalya kaza...