Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Elisabeth Hauptmann'ın yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği, 1920'lerin Chicago'sunda geçen hikayesiyle "Mutlu Son" adlı müzikli oyun izleyicilerle buluştu.

Antalya Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dijital Kültür Söyleşileri" etkinliğinde ise Altay Cem Meriç, dijital çağın toplumsal dönüşümlerine dair görüşlerini paylaştı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kalemişi atölyesinde katılımcılar, öğretici bir deneyim yaşadı. Merkezde ayrıca, üretilmiş özgün kilimlerin yer aldığı "Yaşayan Miras: Barak Kilimi" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında düzenlenen gezilerle katılımcılar, Sillyon ve Perge Antik Kentlerini ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı buldu.