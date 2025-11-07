Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Elisabeth Hauptmann'ın yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği, 1920'lerin Chicago'sunda geçen hikayesiyle "Mutlu Son" adlı müzikli oyun izleyicilerle buluştu.

        Antalya Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dijital Kültür Söyleşileri" etkinliğinde ise Altay Cem Meriç, dijital çağın toplumsal dönüşümlerine dair görüşlerini paylaştı.

        Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kalemişi atölyesinde katılımcılar, öğretici bir deneyim yaşadı. Merkezde ayrıca, üretilmiş özgün kilimlerin yer aldığı "Yaşayan Miras: Barak Kilimi" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Festival kapsamında düzenlenen gezilerle katılımcılar, Sillyon ve Perge Antik Kentlerini ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı buldu.

        Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda", açık hava sinema keyfini Kumluca ilçesine taşıyarak sinemaseverlerle buluşturdu.

        Çocuklara özel etkinliklerin de yer aldığı festivalde, Konyaaltı Beach Park Çocuk Köyü'nde gerçekleşen "Balon Katlama Gösterisi" ve "Kağıt Geminin Yolculuğu" ilgi gördü.

        Festivalin konser programı kapsamında şarkıcı Haktan, Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Sanatçı, "Dön Gel", "Hatıran Yeter", "Kavak Yelleri" gibi parçalarını hayranlarıyla seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Turizm kenti Antalya organ ve kompozit doku nakillerinde de öncü
        Turizm kenti Antalya organ ve kompozit doku nakillerinde de öncü
        Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Antalya, 34. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor
        Antalya, 34. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor
        37 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutundu: Ömrümün en özel hediyesini verd...
        37 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutundu: Ömrümün en özel hediyesini verd...
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi
        Antalya'da sağanak etkili oldu
        Antalya'da sağanak etkili oldu