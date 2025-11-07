Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

        Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:43 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:43
        Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
        Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu.

        Kentte etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

        Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

        Bazı kent sakinleri, yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken bazıları da kıyafetleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

        - Seralar zarar gördü

        Demre ilçesi Yaylakaya Mahallesi'ndeki seralar sağanak ve rüzgar nedeniyle hasar gördü.

        İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zarar gören 4 serada hasar tespit çalışması yaptı.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentin merkez ilçeleri ile Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

        Paylaşımda kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

