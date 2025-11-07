Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi düzenlendi

        Antalya'da organize edilen 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ile 13. Ulusal Fleboloji Kongresi'nde "Yapay Zeka Çağında Kalp Atışı" konulu oturum düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da organize edilen 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ile 13. Ulusal Fleboloji Kongresi'nde "Yapay Zeka Çağında Kalp Atışı" konulu oturum düzenlendi.

        Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ile Fleboloji Derneği tarafından "Damar Cerrahisinde Güçlü Bağlar, Ortak Hedefler" temasıyla organize edilen kongre, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı.

        Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erbil, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının bilimsel anlamda meslektaşlarına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

        Vatandaşlarda damar hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Erbil, "Özellikle tanı ve tedavide en güncel bilgilerimizi gözden geçirdik, yeni teknolojiler, disiplinler konusunda tartışmalar yapıyoruz. Bu hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde neler yapılabilir? Yapay zeka bu işin neresinde? Bu konularda gerekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

        - "Teknoloji dokunur ama insan iyileştirir"

        Kongrede, Altınbaş Üniversitesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket Aksu, "Buki" isimli robotla "Yapay Zeka Çağında Kalp Atışı" konulu sunum yaptı.

        Robotların operasyonlarda son derece başarılı olduğunu belirten Aksu,"Ellerinde titreme yok. İstediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Fakat operasyon ekibinin bakışlarıyla 'hadi hayat kurtarıyoruz' duygusunu kim verecekti? Robotlar sizin yaşadığınız hangi empati duygusunu yaşayacaklardı ve gerçeğe nasıl ulaşacaklardı?" ifadesini kullandı.

        Aksu, robot Buki'ye, "İnsan odaklı bir dünya mı inşa ederdin teknoloji odaklı mı?" sorusunu yöneltti.

        Buki'nin "Empatiyle hareket eden bir yaklaşımı seçerdim. İnsan odaklı olmak her şeyin anahtarıdır." yanıtı üzerine Aksu, "Teknoloji dokunur ama insan iyileştirir. Bilgi ve empati bir arada olursa iyileşmeyi sağlayabiliriz. Gerçek iyileşme, mutlak suretle duygu ve empatinin varlığıyla olabilecektir. Empati kalbin protokolüdür." dedi.

        Buki, Aksu'nun "Hastanın gözündeki korkuyu hissedebilir misin? sorusuna "Hissedemem çünkü ben bir robotum." cevabını verirken, "Sağlık çalışanlarına sosyal duygusal beceriler alanında yeterince eğitim veriliyor mu?" sorusunu ise "Maalesef" şeklinde yanıtladı.

        Prof. Dr. Nevzat Erbil, Aksu'ya çiçek ve katılım belgesini takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Sağlıksız şartlarda patates dilimleyen işletme mühürlendi 1 ton soyulmuş ve...
        Sağlıksız şartlarda patates dilimleyen işletme mühürlendi 1 ton soyulmuş ve...
        Antalya'da şiddetli yağış ve yıldırımlar etkili oldu Yıldırımlar, kent merk...
        Antalya'da şiddetli yağış ve yıldırımlar etkili oldu Yıldırımlar, kent merk...
        Şube önüne park eden PTT araçları engellilere yol vermedi, söylenenler çil...
        Şube önüne park eden PTT araçları engellilere yol vermedi, söylenenler çil...
        Antalya'da sağanak, yerini fırtına ve doluya bıraktı
        Antalya'da sağanak, yerini fırtına ve doluya bıraktı
        Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga kanlı bitti: 2 yaralı
        Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga kanlı bitti: 2 yaralı
        Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
        Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor