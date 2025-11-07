Antalya'da 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi düzenlendi

Antalya'da organize edilen 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ile 13. Ulusal Fleboloji Kongresi'nde "Yapay Zeka Çağında Kalp Atışı" konulu oturum düzenlendi.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ile Fleboloji Derneği tarafından "Damar Cerrahisinde Güçlü Bağlar, Ortak Hedefler" temasıyla organize edilen kongre, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erbil, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının bilimsel anlamda meslektaşlarına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Vatandaşlarda damar hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Erbil, "Özellikle tanı ve tedavide en güncel bilgilerimizi gözden geçirdik, yeni teknolojiler, disiplinler konusunda tartışmalar yapıyoruz. Bu hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde neler yapılabilir? Yapay zeka bu işin neresinde? Bu konularda gerekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

- "Teknoloji dokunur ama insan iyileştirir"

Kongrede, Altınbaş Üniversitesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket Aksu, "Buki" isimli robotla "Yapay Zeka Çağında Kalp Atışı" konulu sunum yaptı.

Robotların operasyonlarda son derece başarılı olduğunu belirten Aksu,"Ellerinde titreme yok. İstediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Fakat operasyon ekibinin bakışlarıyla 'hadi hayat kurtarıyoruz' duygusunu kim verecekti? Robotlar sizin yaşadığınız hangi empati duygusunu yaşayacaklardı ve gerçeğe nasıl ulaşacaklardı?" ifadesini kullandı.

Aksu, robot Buki'ye, "İnsan odaklı bir dünya mı inşa ederdin teknoloji odaklı mı?" sorusunu yöneltti.

Buki'nin "Empatiyle hareket eden bir yaklaşımı seçerdim. İnsan odaklı olmak her şeyin anahtarıdır." yanıtı üzerine Aksu, "Teknoloji dokunur ama insan iyileştirir. Bilgi ve empati bir arada olursa iyileşmeyi sağlayabiliriz. Gerçek iyileşme, mutlak suretle duygu ve empatinin varlığıyla olabilecektir. Empati kalbin protokolüdür." dedi.

Buki, Aksu'nun "Hastanın gözündeki korkuyu hissedebilir misin? sorusuna "Hissedemem çünkü ben bir robotum." cevabını verirken, "Sağlık çalışanlarına sosyal duygusal beceriler alanında yeterince eğitim veriliyor mu?" sorusunu ise "Maalesef" şeklinde yanıtladı.