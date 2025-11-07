Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Meme Kanseri" farkındalık etkinliği düzenlendi

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şubesi (ASKON) tarafından meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:17 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:17
        
        

        Kent merkezindeki özel bir hastanede düzenlenen etkinlikte, meme kanseri tarihi, meme sağlığı, kanser belirtileri, erken teşhis ve tanı kriterleri gibi konularda bilgi verildi.

        Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halis Müşfik Temel, AA muhabirine, kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin başında meme kanserinin geldiğini belirtti.

        Bu bilinçle insanları bilgilendirmeye çalıştıklarını dile getiren Temel, şunları söyledi:

        "Meme kanseri, dünyada en çok ölüme sebebiyet veren kanser türlerinden bir tanesi. Meme kanserinin hem erken teşhisi hem de kişiye özgü takip protokolüne devam edilirse tedavi edilebilirliği diğer kanserlere nazaran en yüksek türlerden bir tanesi. Bundan dolayı hastalarımıza kendi kendine muayenenin ardından mutlaka hekim kontrolünü öneriyoruz."

        ASKON Antalya Yönetim Kurulu Üyesi ve Hizmet Sektörü Başkanı Olga Eser de meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Erken teşhisin bu mücadelede en güçlü silah olduğunun altını çizen Eser, "ASKON olarak bizler sadece üretim, ticaret ve istihdam alanlarında değil aynı zamanda insana dokunan, toplumsal bilinci güçlendiren her konuda sorumluluk almayı bir görev biliyoruz. Meme kanseri yalnızca kadınlarımızın değil eşlerimizin, çocuklarımızın ve dolayısıyla topluluğumuzun ortak meselesidir. Erken teşhis bu mücadelede en güçlü silahımızdır." diye konuştu.

        ASKON Antalya Şube Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk ise ASKON'un toplumun her kesimine hitap ettiğini dile getirdi.

        Toplantıya, ASKON üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

