Antalya'da "Meme Kanseri" farkındalık etkinliği düzenlendi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şubesi (ASKON) tarafından meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki özel bir hastanede düzenlenen etkinlikte, meme kanseri tarihi, meme sağlığı, kanser belirtileri, erken teşhis ve tanı kriterleri gibi konularda bilgi verildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halis Müşfik Temel, AA muhabirine, kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin başında meme kanserinin geldiğini belirtti.

Bu bilinçle insanları bilgilendirmeye çalıştıklarını dile getiren Temel, şunları söyledi:

"Meme kanseri, dünyada en çok ölüme sebebiyet veren kanser türlerinden bir tanesi. Meme kanserinin hem erken teşhisi hem de kişiye özgü takip protokolüne devam edilirse tedavi edilebilirliği diğer kanserlere nazaran en yüksek türlerden bir tanesi. Bundan dolayı hastalarımıza kendi kendine muayenenin ardından mutlaka hekim kontrolünü öneriyoruz."

ASKON Antalya Yönetim Kurulu Üyesi ve Hizmet Sektörü Başkanı Olga Eser de meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.