Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
