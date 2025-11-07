Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 23:33 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 6'sı adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 1'i savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

        Şüphelilerden B.G. ile H.T.A. tutuklandı, A.E, Y.Y, ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Soruşturma

        ​​​​​​​Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

        Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

        Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı. 14 Ekim'de yapılan operasyonda ise gözaltına alınan 6 kişiden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Sürücüsüz kaza
        Sürücüsüz kaza
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporculardan 2...
        Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporculardan 2...
        Milliler, Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nda 21 madalya daha...
        Milliler, Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nda 21 madalya daha...
        Antalya'da 8'inci dalga operasyonunda 2 tutuklama
        Antalya'da 8'inci dalga operasyonunda 2 tutuklama
        Beşiktaş, Antalya'da
        Beşiktaş, Antalya'da
        Kontrolden çıkan iş makinası şarampole devrildi: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan iş makinası şarampole devrildi: 1 yaralı
        Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
        Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi