Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "5. Küresel Medya Buluşması" programında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak. Gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veriler aktarabilecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "5. Küresel Medya Buluşması" programında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak. Gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veriler aktarabilecek." dedi.

        Uraloğlu, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Küresel Gazeteciler Konseyi 5. Küresel Medya Buluşması" programında yaptığı konuşmada, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının, demokratik devletlerin en önemli güçlerinden biri olduğunu söyledi.

        Bakanlık olarak yatırımlarla Türkiye'nin küresel lojistik süper güç olma hedefine emin adımlarla yürüdüklerini belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne kadar ulaştırma sektöründe yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden bugün için 29 bin 947 kilometreye, otoyol ağını da 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuzda 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir nefes, bir adım kaldığını özellikle aktarmak istiyorum. Bu müjdeyi, hakikatin sesini yükselten siz değerli basın mensuplarına ilk ağızdan duyurmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        - "Türkiye'nin tamamını 48 saatte hızlı trenle geziyor olabileceğiz"

        Bakan Uraloğlu, 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı demiryolu ağını inşa ederek Türkiye'yi yüksek hızlı tren işletmecisi ülkelerden biri haline getirdiklerini belirterek, Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi çok önemli hızlı tren hattı projelerinde yapım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

        İstanbul'dan Antalya'ya Afyonkarahisar üzerinden gelecek hızlı tren projesini bitirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları söyledi:

        "İnşallah önümüzdeki süreçte yatırım programına alıp Akdeniz'i de yüksek hızlı tren ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu hatlar bittiğinde 2028 yılında hızlı trenlerimizle 27 şehrimize doğrudan ulaşmış olacağız. Ayrıca finansman çalışmaları süren Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ile Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı gibi projelerimiz yakın gündemimizde. 2053 yılına geldiğimizde Türkiye'de 28 bin 590 kilometre demiryolu ağına sahip olacağız. Bu dediğimizi yaptığımızda Türkiye'nin tamamını 48 saatte hızlı trenle geziyor olabileceğiz. Gelecek planlamamız budur."

        Mevcutta 12 olan lojistik merkez sayısını 25'e yükseltmeyi planladıklarının bilgisini veren Uraloğlu, şu anda Rize İyidere ve Sivas Lojistik merkezlerinin inşa çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Uraloğlu, özellikle Avrupa ülkelerini de çok yakından ilgilendiren Kalkınma Yolu Projesi'yle Irak'ın Basra'daki Faw Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanmış olacağını dile getirdi.

        - "Ülkemizdeki havalimanı sayımızı 60'a yükseltmiş olacağız"

        Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında olduğunu, 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye ulaşılabildiğini ifade etti.

        İnşaat çalışmaları devam eden 2 havalimanı tamamlandığında havalimanı sayısının 60'a yükseleceğini aktaran Uraloğlu, Batı Antalya'da hava kampüsü planladıklarını dile getirdi.

        Haberleşme sektöründeki çalışmalara da değinen Uraloğlu, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen TÜRKSAT 6A ile Türkiye'nin kendi uydusunu üreten 11 ülke arasına girdiğini söyledi.

        TÜRKSAT 6A'nın ardından şimdi TÜRKSAT 7A için de çalışmalara başladıklarını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "İnşallah onu da üretip uzaya göndereceğiz. Bildiğiniz üzere 16 Ekim'de 5G ihalesini gerçekleştirdik ve KDV dahil hazinemize 3 milyar 534 milyon dolar gelir sağladık. İnşallah 1 Nisan 2026'da da 5G hizmetini vermeye başlayacağız. Zaten denemelerini yapmıştık. 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak. Gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veriler aktarabilecek. Bu gelişmeler, medya mensuplarımız için haber toplama, doğrulama ve yayma süreçlerini kökten kolaylaştıracak, gerçek zamanlı haberciliği zirveye taşıyacak."

        Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nu kısa sürede bitireceklerini, şehre katkı sağlayacak iki kavşak çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

        Konuşmaların ardından, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Bakan Uraloğlu'na İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü'nü takdim etti.

        Ardından, bu yıl ilk kez verilen İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri ile 5. Küresel Başarı Ödülleri hak sahiplerine takdim edildi.

        Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ile yurt içi ve yurt dışından medya temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
        Antalya'da 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
        Oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra kendisini ateşe verip, 6'ncı kattan atlad...
        Oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra kendisini ateşe verip, 6'ncı kattan atlad...
        Antalya'da pansiyon odasında ölü bulundu
        Antalya'da pansiyon odasında ölü bulundu
        Uyurken bacağını banka sıkıştırdı, itfaiye kurtardı
        Uyurken bacağını banka sıkıştırdı, itfaiye kurtardı
        Başkan Vekili Çiçek: "Zeytin bu toprakların bereketinin ve sağlığının simge...
        Başkan Vekili Çiçek: "Zeytin bu toprakların bereketinin ve sağlığının simge...
        Alev alev yanan mutfak tüpü yüklü kamyonet küle döndü Gördü tanığı: "Evin ö...
        Alev alev yanan mutfak tüpü yüklü kamyonet küle döndü Gördü tanığı: "Evin ö...