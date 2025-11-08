Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Abdulkadir Ömür, Saric, Soner Dikmen, Cvancara, Boli
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Toure, Abraham
Goller: Dk. 2 Abraham, Dk. 27 Djalo (Beşiktaş),
Sarı kart: Dk.44 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor)
ANTALYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.