Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 22:01 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel

        Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), Paal, Ceesay, Abdulkadir Ömür (Dk. 72 Doğukan Sinik), Saric, Soner Dikmen (Dk.84 Ballet), Cvancara (Dk. 46 Samet Karakoç), Boli

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan(Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Ndidi, Cengiz Ünder (Dk. 79 Rashica), Cerny (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Toure, Abraham (Dk. 68 Jota Silva)

        Goller: Dk. 2 Abraham, Dk. 27 Djalo, Dk. 81 Jota Silva (Beşiktaş), Dk. 51 Boli (Hesap.com Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk.44 Bünyamin Balcı, Dk. 54 Abdulkadir Ömür, Dk. 78 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 70 Jota Silva (Beşiktaş)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
        Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda gençler fikirlerini yarıştırdı
        Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda gençler fikirlerini yarıştırdı
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan özel konser
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan özel konser
        Antalya'da iki gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kay...
        Antalya'da iki gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kay...
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig