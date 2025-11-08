Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), Paal, Ceesay, Abdulkadir Ömür (Dk. 72 Doğukan Sinik), Saric, Soner Dikmen (Dk.84 Ballet), Cvancara (Dk. 46 Samet Karakoç), Boli
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan(Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Ndidi, Cengiz Ünder (Dk. 79 Rashica), Cerny (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Toure, Abraham (Dk. 68 Jota Silva)
Goller: Dk. 2 Abraham, Dk. 27 Djalo, Dk. 81 Jota Silva (Beşiktaş), Dk. 51 Boli (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk.44 Bünyamin Balcı, Dk. 54 Abdulkadir Ömür, Dk. 78 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 70 Jota Silva (Beşiktaş)
ANTALYA
