        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:05 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:05
        Antalya'da polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü
        Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

        Edinilen bilgiye göre, Demirel Mahallesi'ndeki evlerinde bir polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve 2 çocuğuna tabancayla ateş açtı.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Ekiplerin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

