Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 21:33 Güncelleme: 12.11.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

        Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki oynanan karşılaşmada milli takım, 27. dakikada Hasan Hüseyin Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti. 29. dakikada Darvin Soylu farkı ikiye çıkaran milliler, 45+1. dakikada Onuralp Çakıroğlu'nun golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

        59. dakikada Darvin Soylu, 62. dakikada Onuralp Çakıroğlu'nun golleriyle 5 farklı üstünlüğü yakalayan ay-yıldızlılar, 79. ve 80. dakikalarda Özder Özcan'ın golleriyle mücadeleyi 7-0 kazandı.

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur İnceman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gruplarına iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Elemelerin ilk ayağı olduğu için güçlü bir başlangıç yapmak istiyorduk. Rakibimize saygı duyarak oynadık ve 90 dakika boyunca bunu sahada gösterdik. Farklı bir skor aldık, bunu bekliyorduk. Şimdi önümüzde Belarus ve Yunanistan maçları var. Bu karşılaşmaların daha zorlu geçeceğini biliyoruz. 9 puanla grubu lider tamamlayarak elit tura yükselmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu arada karşılaşma öncesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Antalya'da polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü (2)
        Antalya'da polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü (2)
        Yıllık izindeki polis memuru dehşet saçtı: Eşi ve 2 kızını öldürdü Cinayeti...
        Yıllık izindeki polis memuru dehşet saçtı: Eşi ve 2 kızını öldürdü Cinayeti...
        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü
        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü
        Antalya'da polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
        Antalya'da polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
        Antalya'da polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü
        Antalya'da polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü
        Antalya'da koca dehşeti: Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdü
        Antalya'da koca dehşeti: Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdü