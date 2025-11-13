Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da yürüyüş sırasında uçuruma düşen 2 turist kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş sırasında uçuruma düşen 2 turist, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 20:25 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da yürüyüş sırasında uçuruma düşen 2 turist kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş sırasında uçuruma düşen 2 turist, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Rus vatandaşı Vladislav Shvetsov (27) ile Ukraynalı Sofia Zhukovska (24), Bıçakçı Mahallesi kırsalında yürüyüş yaptıkları sırada yol kenarındaki uçuruma düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, düzenek sistemi kurarak uçurumdaki 2 turisti kurtardı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Shvetsov ile Zhukovska'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Yürüyüş esnasında uçurumdan düşen Ukraynalı 2 turist kurtarıldı
        Yürüyüş esnasında uçurumdan düşen Ukraynalı 2 turist kurtarıldı
        Saldırıya uğrayan Ukraynalı kadının kimliği belli oldu, yüzündeki derin çiz...
        Saldırıya uğrayan Ukraynalı kadının kimliği belli oldu, yüzündeki derin çiz...
        Antalya'da kaldırımda yürürken saldırıya uğrayan kadın yaralandı
        Antalya'da kaldırımda yürürken saldırıya uğrayan kadın yaralandı
        Antalya'da oturdukları evden tahliye edilen dede ve torunlarına belediye de...
        Antalya'da oturdukları evden tahliye edilen dede ve torunlarına belediye de...
        Üç torunuyla yaşadığı evden tahliye edilmek istenen dedeye iyi haber Aile,...
        Üç torunuyla yaşadığı evden tahliye edilmek istenen dedeye iyi haber Aile,...
        Dağın zirvesinde fenalaşınca ekiplerin kurtarmak için seferber olduğu adam...
        Dağın zirvesinde fenalaşınca ekiplerin kurtarmak için seferber olduğu adam...