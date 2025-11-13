Alanya'da yürüyüş sırasında uçuruma düşen 2 turist kurtarıldı

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Shvetsov ile Zhukovska'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rus vatandaşı Vladislav Shvetsov (27) ile Ukraynalı Sofia Zhukovska (24), Bıçakçı Mahallesi kırsalında yürüyüş yaptıkları sırada yol kenarındaki uçuruma düştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.