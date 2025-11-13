Antalya'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mehmet B. idaresindeki kamyonet, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'ndeki kavşakta, Hasan A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan çıkan kamyonetin motosikletle çarpışması ve sürücünün sürüklenmesi yer aldı.
