        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:57
        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cikcilli Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

