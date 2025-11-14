Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Batı Akdenizli ihracatçılar Polonya'da iş görüşmeleri gerçekleştirdi

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, ihracatı artırmak amacıyla Polonya'ya ticari heyet ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:09
        Batı Akdenizli ihracatçılar Polonya'da iş görüşmeleri gerçekleştirdi
        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, ihracatı artırmak amacıyla Polonya'ya ticari heyet ziyareti gerçekleştirdi.

        BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün yılın 10 ayında 583,5 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirtti.

        İhracatçılar olarak mevcut pazarlardaki payı artırmak ve alternatif pazarlara ulaşmak için ticari heyet ziyaretlerini sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, bu doğrultudaki "Yaş Meyve ve Sebze Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve İhracat URGE Projesi" kapsamında, sektörde faaliyet gösteren 10 firma temsilcisinin, geçen hafta Polonya'nın Varşova kentinde iş görüşmesi yaptığını kaydetti.

        Batı Akdenizli firma temsilcilerinin, Varşova'da 40 firmanın katılımıyla 120'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu tür görüşmeleri, ziyaretleri önemsediklerini bildirdi.

        Yaş meyve ve sebzenin bölgenin lokomotif sektörü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bölge ihracatının büyük bir bölümünü bu sektörün oluşturduğunu bildirdi.

        Açıklamada, BAİB heyetine, Türkiye'nin Polonya Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ile Ticaret Müşavirleri Nevra Genç ve Can Berat Özer'in de eşlik ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

