Batı Akdenizli ihracatçılar Polonya'da iş görüşmeleri gerçekleştirdi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, ihracatı artırmak amacıyla Polonya'ya ticari heyet ziyareti gerçekleştirdi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün yılın 10 ayında 583,5 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirtti.

İhracatçılar olarak mevcut pazarlardaki payı artırmak ve alternatif pazarlara ulaşmak için ticari heyet ziyaretlerini sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, bu doğrultudaki "Yaş Meyve ve Sebze Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve İhracat URGE Projesi" kapsamında, sektörde faaliyet gösteren 10 firma temsilcisinin, geçen hafta Polonya'nın Varşova kentinde iş görüşmesi yaptığını kaydetti.

Batı Akdenizli firma temsilcilerinin, Varşova'da 40 firmanın katılımıyla 120'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu tür görüşmeleri, ziyaretleri önemsediklerini bildirdi.

Yaş meyve ve sebzenin bölgenin lokomotif sektörü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bölge ihracatının büyük bir bölümünü bu sektörün oluşturduğunu bildirdi.