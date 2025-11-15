Doğru teşhis için hastalara "yapay zekaya değil doktora başvurun" uyarısı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil, bazı hastaların doktora gitmek yerine öncelikle yapay zekaya danıştığını belirterek, doğru tanı ve teşhis için doktora başvurulması uyarısında bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi de olan Erdil, AA muhabirine, tıp alanında özellikle görüntüleme yöntemlerinde yapay zekayı kullandıklarını ama hiçbir zaman körü körüne yapay zekaya danışarak bir tedavi algoritması içine girmediklerini söyledi.

Yapay zeka ve teknolojinin tıp alanında mutlaka olması gerektiğini belirten Erdil, "İşlerimizi kolaylaştırma açısından yardımcı olabilir. Özellikle bilgiye ulaşma, karar verme gibi zaman alan durumlarda çok efor sarf etmeden yardımcı olacağını düşünüyorum ama onun esiri asla olmamalıyız. Bu durum, doğru tanı ve teşhis koymada bizi uzaklaştıracaktır. Hatalara maruz kalabiliriz. O yüzden temkinli kullanmalıyız." diye konuştu.

- "Kolaya kaçalım derken çok farklı bulgulara ulaşılabiliyor"