Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Doğru teşhis için hastalara "yapay zekaya değil doktora başvurun" uyarısı

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil, bazı hastaların doktora gitmek yerine öncelikle yapay zekaya danıştığını belirterek, doğru tanı ve teşhis için doktora başvurulması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğru teşhis için hastalara "yapay zekaya değil doktora başvurun" uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil, bazı hastaların doktora gitmek yerine öncelikle yapay zekaya danıştığını belirterek, doğru tanı ve teşhis için doktora başvurulması uyarısında bulundu.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi de olan Erdil, AA muhabirine, tıp alanında özellikle görüntüleme yöntemlerinde yapay zekayı kullandıklarını ama hiçbir zaman körü körüne yapay zekaya danışarak bir tedavi algoritması içine girmediklerini söyledi.

        Yapay zeka ve teknolojinin tıp alanında mutlaka olması gerektiğini belirten Erdil, "İşlerimizi kolaylaştırma açısından yardımcı olabilir. Özellikle bilgiye ulaşma, karar verme gibi zaman alan durumlarda çok efor sarf etmeden yardımcı olacağını düşünüyorum ama onun esiri asla olmamalıyız. Bu durum, doğru tanı ve teşhis koymada bizi uzaklaştıracaktır. Hatalara maruz kalabiliriz. O yüzden temkinli kullanmalıyız." diye konuştu.

        - "Kolaya kaçalım derken çok farklı bulgulara ulaşılabiliyor"

        Prof. Dr. Erdil, dijital dünyada internette birçok ameliyatın nasıl yapıldığı ve teşhisine dair bilginin yer aldığını ama bu konuda hekim tecrübesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

        Her hastalığın tedavisinin kişiye özel olduğu için doktora gitmeden bu konuda sağlıklı bilgiye erişilemeyeceğine dikkati çeken Erdil, şöyle devam etti:

        "Hastalarımız hastaneye gitmeden yapay zekaya danışıp teşhis koyuyor. Kendileri tedavi uygulamaya çalışıyor. Ayrıca hasta son noktaya gelmeden hastaneye gelmiyor. Bizler özellikle belli aralıklarla checkup yaptırılmasını öneriyoruz. Günümüz teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak insanlarımız bilgiye çok rahat erişebildiği için hastalandıklarında yapay zekaya, internete danışıyor. Burada doğru bilgi verildiği gibi yanlış bilgi de verilebiliyor. O yüzden doğru bilgi ve tanıya ulaşmak için doktorlara gelinmesi büyük önem arz ediyor. Kolaya kaçalım derken çok farklı bulgulara ulaşılabiliyor."

        Erdil, hastalıkları önlemek için belirli aralıklarla rutin kontrollerin yaptırılması önerisinde bulunarak, bu alışkanlığın ilerde daha kötü sonuçların doğmasını engelleyeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Palau bayraklı kruvaziyer "Astoria Grande" Alanya Limanı'na demirledi
        Palau bayraklı kruvaziyer "Astoria Grande" Alanya Limanı'na demirledi
        KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı
        KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Antalya'da çelik kasadan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Antalya'da çelik kasadan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor
        Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından Öğretmenler Günü'ne özel konser
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından Öğretmenler Günü'ne özel konser