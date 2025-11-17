Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da metruk binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde metruk binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:31
        Antalya'da metruk binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde metruk binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Bahçelievler Mahallesi 141 Sokak'taki terk edilmiş 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede yangını söndüren ekipler, içerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

        Yapılan kontrolde, kimliği belirsiz erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

