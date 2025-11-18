Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da "Empatik ve Etkin İletişim" söyleşisi düzenlendi

        Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Empatik ve Etkin İletişim" konulu söyleşi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:50 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:52
        Antalya'da "Empatik ve Etkin İletişim" söyleşisi düzenlendi
        Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Empatik ve Etkin İletişim" konulu söyleşi yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, yoğun katılımla eğitim camiasını bir araya getirdi.

        Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, eğitim süreçlerinde empatik yaklaşımın önemine dikkati çekti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Çok Sesli Korosu, şef Mesut Arıkan yönetiminde seçkin eserlerden oluşan dinleti sundu.

        Programın devamında Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, eğitim ortamlarında empati, iletişim becerileri, öğretmen-öğrenci etkileşimi ve kurumsal iletişim kültürü üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

        Akgül, güçlü iletişimin eğitimdeki belirleyici rolüne vurgu yaparak, örnek uygulamalar ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

        Söyleşi sonunda katılımcılar, Akgül'e sunumu için teşekkür ederek empati temelli iletişimin eğitim ortamlarına katkısına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

        Etkinlik, iletişim kültürünün geliştirilmesine yönelik farkındalık oluşturması bakımından eğitim paydaşları tarafından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

