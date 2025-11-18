Kepez'de hasta yakınlarına konukevi hizmeti

Kepez Belediyesince hayata geçirilen Hasta Yakınları Konukevi, otel konforunda hizmet sunuyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada, konukevinde dönüşüm başlattıklarını, bunun sadece hizmet iyileştirmesi değil, zor günler yaşayan vatandaşların yanında olma sorumluluğunun bir gereği olduğunu belirtti.

Konukevinin 7 gün 24 saat açık hale getirildiğini bildiren Kocagöz, "Gece 03.30'da bile kapımızı çalan bir hasta yakınımıza 'hoş geldiniz' diyebilmenin huzurunu yaşıyoruz. Kapasitemizi artırdık, konforu yükselttik, temizlikten güvenliğe, çay kahveden ücretsiz çamaşır hizmetine kadar her ayrıntıyı yeniden ele aldık. Eskiden yılda 240 kişinin konakladığı yer, bugün 1300 kişiye hizmet verebiliyor. Şehit ve gazi ailelerimize ücretsiz konaklama sağlamak ise bizim için ayrı bir onurdur." ifadelerini kullandı.