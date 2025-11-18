Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kepez'de hasta yakınlarına konukevi hizmeti

        Kepez Belediyesince hayata geçirilen Hasta Yakınları Konukevi, otel konforunda hizmet sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:59 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepez'de hasta yakınlarına konukevi hizmeti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kepez Belediyesince hayata geçirilen Hasta Yakınları Konukevi, otel konforunda hizmet sunuyor.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada, konukevinde dönüşüm başlattıklarını, bunun sadece hizmet iyileştirmesi değil, zor günler yaşayan vatandaşların yanında olma sorumluluğunun bir gereği olduğunu belirtti.

        Konukevinin 7 gün 24 saat açık hale getirildiğini bildiren Kocagöz, "Gece 03.30'da bile kapımızı çalan bir hasta yakınımıza 'hoş geldiniz' diyebilmenin huzurunu yaşıyoruz. Kapasitemizi artırdık, konforu yükselttik, temizlikten güvenliğe, çay kahveden ücretsiz çamaşır hizmetine kadar her ayrıntıyı yeniden ele aldık. Eskiden yılda 240 kişinin konakladığı yer, bugün 1300 kişiye hizmet verebiliyor. Şehit ve gazi ailelerimize ücretsiz konaklama sağlamak ise bizim için ayrı bir onurdur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"

        Benzer Haberler

        ANTBİRLİK'te Danışma ve İstişare Komisyonu kuruldu
        ANTBİRLİK'te Danışma ve İstişare Komisyonu kuruldu
        Serik'te kazada yaralanan kadın, 38 gün sonra yaşamını yitirdi
        Serik'te kazada yaralanan kadın, 38 gün sonra yaşamını yitirdi
        Babadan kalma geleneği yaşatıp, aynı gün evlendiler
        Babadan kalma geleneği yaşatıp, aynı gün evlendiler
        Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı
        Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı
        Antalya'da "10. Turizm Teknolojileri Zirvesi" başladı
        Antalya'da "10. Turizm Teknolojileri Zirvesi" başladı
        Antalya'da 18 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yak...
        Antalya'da 18 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yak...