        Manavgat'ta bu yıl 24 milyon geceleme yapıldı

        Manavgat'ta bu yıl 24 milyon geceleme yapıldı

        Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Manavgat'ın bu yıl 24 milyon gecelemeyle yeni bir rekor kırarak Türkiye ekonomisine en çok katkı yapan turizm merkezi olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:43
        Manavgat'ta bu yıl 24 milyon geceleme yapıldı
        Süral, yaptığı yazılı açıklamada, Manavgat'ın 24 milyon gecelemeyle İstanbul, Muğla, Aydın ve İzmir gibi turizmde öncü illerin tamamını geride bıraktığını ifade etti.

        Türkiye genelinde en çok geceleme yapılan destinasyon olmaktan gurur ve onur duyduğunu bildiren Süral, Manavgat'ın Antalya genelinde yüzde 19,9'luk pay alarak Alanya, Kemer ve Belek-Serik gibi güçlü turizm merkezlerini geride bıraktığı bilgisini verdi.

        İlçenin sadece lüks otelleriyle değil daha uygun bütçeli birçok tesisi ile her kesime hitap ettiğini vurgulayan Süral, şunları kaydetti:

        "Manavgat'ın misafirperverliğiyle turistlere sanki evlerine gelmiş misafir edasıyla hizmet eden onlarca emek veren yetişmiş yönetici ve personelle takım çalışması yapmaktadır. Antik Side bizim en büyük şansımız. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla son yıllarda yapılan kazı ve ışıklandırma çalışmalarıyla adeta yeniden doğan Side yerli yabancı turistlerin Manavgat'ı tercih etme sebepleri arasında. Denizinin ince kum ve sığ olması, mayıs ve ekim aylarında deniz suyu sıcaklığının yüksek olması birçok misafirin Manavgat'ta tatil yapmalarını sağlamaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

