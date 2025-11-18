Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Yurtdışı Ticaret Zirvesi" düzenlendi

        İşdünyasının uluslararası pazarlardaki gücünü artırmak amacıyla düzenlenen "Yurtdışı Ticaret Zirvesi", Antalya'da gerçekleştirildi.

        Giriş: 18.11.2025 - 22:07 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:07
        Antalya'da "Yurtdışı Ticaret Zirvesi" düzenlendi
        İşdünyasının uluslararası pazarlardaki gücünü artırmak amacıyla düzenlenen "Yurtdışı Ticaret Zirvesi", Antalya'da gerçekleştirildi.

        Antalya Ticaret Platformu (ATİP) tarafından organize edilen ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türk-Alman İş İnsanları Derneği (TDU) ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliğiyle hayata geçirilen zirve, ATSO Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Zirvede Almanya ve Avrupa pazarlarında yeni fırsatlar, ihracat destekleri, yatırım imkanları ve küresel ticaretin güncel gelişmeleri ele alındı.

        Programda ayrıca iş dünyasının önde gelen isimleri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

        ATİP Başkanı Emrah Nas, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'nın sadece turizmle değil, üretim ve ticaret potansiyeliyle de güçlü bir şehir olduğunu ifade etti.

        Zirvenin dünyaya açılmak için attıkları büyük bir adım olduğunu aktaran Nas, "Amacımız, işletmelerimizi Avrupa pazarlarıyla buluşturmak, yeni ihracat kapıları açmak ve uluslararası ticarette söz sahibi olmaktır." dedi.

        Nas, bu tür etkinlikleri artırarak Antalya'yı ihracatın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Zirveye, Türk ve Alman iş insanları, yatırımcılar, ihracatçılar ve davetliler katıldı.

