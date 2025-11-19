Otel yöneticileri deprem bölgesindeki turizm okullarıyla işbirliği yapacak

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Turizm Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle deprem bölgesinde bulunan turizm okullarındaki öğrencilerle bir araya gelerek sektörü anlattıklarını söyledi.

Turizm eğitiminin sektörün gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden kurgulanması konusunu gündeme getirdiklerini anlatan Saatçioğlu, öğrencilerin daha uzun süre sahada tecrübe kazanmasını sağlayan uygulamalı eğitim modeline geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Turizm bölümlerinden mezun olan tüm öğrencileri sektöre kazandırmak istediklerini ifade eden Saatçioğlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerle buluşmada sektör-okul işbirliğini en üst seviyeye çıkarmayı konuştuk. Eğitim öğretim tarihlerinin, turizm sezonunun dinamiklerine göre revize edilmesi gerektiğini vurguladık. Ayrıca, akademik takvimin sezonla uyumlu hale getirilmesi sayesinde sezon ortasında stajyer alımlarında yaşanan lojman yetersizliği sorununun çözülmesi ve öğrencilerin mağduriyetinin önlenmesi sağlanacaktır."