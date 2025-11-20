Antalya'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hüsnü T'nin kullandığı 07 YDM 09 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 AAY 224 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D400 kara yolu Dikmen Kavşağı'nda çarpıştı.

