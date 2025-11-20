Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Hüsnü T'nin kullandığı 07 YDM 09 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 AAY 224 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D400 kara yolu Dikmen Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada midibüste bulunan yolculardan Derya A. (40), Nurcan G. (26), Tazegül K. (24) ve Şahadet T. (19) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        KKTC Başbakanı Üstel: Güneye gelen turistlerin kuzeye geçişinin engellenmes...
        KKTC Başbakanı Üstel: Güneye gelen turistlerin kuzeye geçişinin engellenmes...
        ALKÜ, URAP sıralamasında 27 basamak birden yükselip en büyük sıçrama yapan...
        ALKÜ, URAP sıralamasında 27 basamak birden yükselip en büyük sıçrama yapan...
        Alanya'da kask takmayan sürücülere önce ceza kesildi, sonra kask hediye edi...
        Alanya'da kask takmayan sürücülere önce ceza kesildi, sonra kask hediye edi...
        Antalya'da "Çocuk Hakları Sokağı" açıldı
        Antalya'da "Çocuk Hakları Sokağı" açıldı
        Uluslararası Resort Turizm Kongresi gerçekleştirildi
        Uluslararası Resort Turizm Kongresi gerçekleştirildi
        Alanya'da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı
        Alanya'da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı