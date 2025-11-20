Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi

Dünyanın önemli tarım fuarları arasında yer alan Growtech Antalya Tarım Fuarı kapsamında, "Yeşil Yakalılar" paneli gerçekleştirildi.

ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen 36 ülkeden 725 firmanın katılımıyla organize edilen fuar, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Fuar kapsamında, Anadolu Ajansı Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya moderatörlüğünde "Yeşil Yakalılar" paneli gerçekleştirildi.

Oturumda Ziraat Mühendisi ve Veteriner Teknikeri Merve Gülistan Aydın ile sosyal medyada hayvancılıkla ilgili içerik üreten Mehmet Akif Yazıcı konuşmacı olarak yer aldı.

Yazıcı, hayatının köyde geçtiğini ve hayvanlarla bir arada olmayı sevdiğini söyledi.

Hayvancılıkla ilgili yaptığı işleri ve çalışmaları sosyal medyadan paylaştığını dile getiren Yazıcı, "Hayvancılık yapmak isteyen insanlar bu işe kesin karar vererek yapması gerekir. Burada bir bitki ile uğraşmıyorsun, yerinde durmayan canlı ile uğraşıyoruz. Herkesin tarımla uğraşmasını isterim, sayfamda da bununla ilgili bilgiler ile yaşadıklarımı paylaşıyorum." diye konuştu.