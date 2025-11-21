Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da tropikal meyve serasında kahve fidanı için deneme ekimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:06 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:06
        Akdeniz Üniversitesinin Antalya'nın Kumluca ilçesindeki tropik serasında, kahve fidanı yetiştirmek için deneme ve adaptasyon çalışması başlatıldı.

        Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun, gazetecilere, tropikal meyve bitkilerinin yetiştirilmesi ve bölgeye adaptasyon süreçlerinin takibi konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Bu çalışmaların çoğunda başarılı olduklarını dile getiren Coşgun, "Ejder, pitaya, ananas, guava gibi meyveleri başarıyla yetiştirdik. Tropikal üretim seramızda şu ana kadar 20 tür ve 41 çeşit meyve ve bitki yetiştirdik. Başarılı olanları bölgemizde çiftçilerimizle paylaşıyoruz. İnşallah kahveden de olumlu sonuç alırız." dedi.

        - "Sadece adıyla değil üretimi de Türk olacak"

        Kumluca MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lokman Altınkaya da tropikal bir bitki olan ve artı 18 derecenin üstünde sıcaklıkta yetişen kahve bitkisini ilçede yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

        Kumluca ve çevresinin kahve bitkisinin yetişmesi için elverişli olduğunu düşündüklerini belirten Altınkaya, "2 yıl gibi bir süre bitkinin adaptasyonunu takip edeceğiz. Ümidimiz kahvenin adı gibi üretimiyle de Türk kahvesi olması. Şu anda fidanları dikilen kahve "Arabica" türüdür. Adaptasyon süreci tamamlanır, aroması ve verimle başarılı olursak kahve çeşidinin ismini belirleyeceğiz." diye konuştu.

        İlk fidanların toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

