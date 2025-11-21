Habertürk
        Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

        Giriş: 21.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:36
        Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

        50. Yıl Mahallesi Vefa tepesi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı.

        Yangına orman işletme müdürlüğüne ait arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangının yüksek gerilim hattı kopması nedeniyle çıktığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

