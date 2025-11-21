Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
50. Yıl Mahallesi Vefa tepesi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı.
Yangına orman işletme müdürlüğüne ait arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangının yüksek gerilim hattı kopması nedeniyle çıktığı belirlendi.
