Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ali usta 57 yıldır dükkanında yankılanan çekiç sesleri arasında mesleğini yaşatıyor

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gençlik yıllarında öğrendiği demircilik zanaatını devam ettiren 77 yaşındaki Ali Kaya, mesleğini 57 yıldır dükkanında yankılanan çekiç sesleri arasında yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:13 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali usta 57 yıldır dükkanında yankılanan çekiç sesleri arasında mesleğini yaşatıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gençlik yıllarında öğrendiği demircilik zanaatını devam ettiren 77 yaşındaki Ali Kaya, mesleğini 57 yıldır dükkanında yankılanan çekiç sesleri arasında yaşatıyor.

        Aksu ilçesinde 15 yaşında zanaat okulunda çıraklığa başlayan Kaya, 1968'de Korkuteli'nde açtığı dükkanda, günümüzde kaybolmaya yüz tutan mesleğini sürdürüyor.

        Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında 57 yıldır ocak başında demir döven Kaya, tahra (bir tür eğri budama bıçağı), nacak, yemlik, balta, römork, hameş (arabaların arkasına takılan küçük römork), keser, merdiven gibi ürünlerin tamirini ve üretimini yapıp, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürdüğü meslek hikayesini bugünlere kadar taşıdı.

        Yörede mesleğin son temsilcileri arasında gösterilen Kaya, sağlığı el verdiği sürece işini sürdürmek istiyor.

        57 yıldır mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaya, AA muhabirine, tüm olumsuzluklara rağmen sabahın erken saatlerinde dua ederek dükkanını açtığını söyledi.

        Demiri döverek şekil vermenin ve alın teriyle çalışmanın kendisine huzur verdiğini belirten Kaya, "Bir tane kişi yaptığım işi kötüleyemez. İşimi sevmesem soğukta kalkar dükkana gelir miyim? Bizler çalışmayla geldik, çalışarak gideceğiz. Dükkanımı ilk günkü heyecanla her gün dua ederek besmeleyle açarım." dedi.

        - "Bugüne kadar 50 çırak yetiştirdim"

        Bugüne kadar birçok çırak yetiştirdiğini fakat günümüzde gençlerin sanat öğrenmeye hevesli olmadığını ifade eden Kaya, "Bugüne kadar 50 çırak yetiştirdim. Kendi kardeşime bile mesleği öğrettim. Zanaatla uğraşırken insanın ruhu dinlenir. Maalesef çoğu çırak zanaata önem vermedi. Bir gün önce çocuğunu iş öğrensin diye getirenler ertesi gün getirmiyor." diye konuştu.

        Kaya, 3 çocuğu olduğunu anlatarak, mesleği sayesinde çocuklarını üniversitede okutarak evlendirdiğini dile getirdi.

        Çocuklarının ikisinin öğretmenlik, birinin de esnaflık yaptığına işaret eden Kaya, "Herkes evinde, ocağında. Biz de eşimle kendi halimizde yaşıyoruz, onun desteğiyle de bu işle vakit geçiriyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Kepez Belediyesi'nden huzurevi sakinlerine ağız ve diş sağlığı taraması
        Kepez Belediyesi'nden huzurevi sakinlerine ağız ve diş sağlığı taraması
        Görme engelli öğretmen, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor
        Görme engelli öğretmen, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor
        ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - "El Turco" okul yıllarındaki lid...
        ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - "El Turco" okul yıllarındaki lid...
        Yürüme engelli Zeynep öğretmen, asansörü 2 aydır arızalı okulda azmiyle der...
        Yürüme engelli Zeynep öğretmen, asansörü 2 aydır arızalı okulda azmiyle der...
        TSRM: Türkiye'de doğurganlık oranı düşüyor, tüp bebek (IVF) tedavisi strate...
        TSRM: Türkiye'de doğurganlık oranı düşüyor, tüp bebek (IVF) tedavisi strate...
        Sulama kanalına uçan araçtan ekipler kurtardı, alkolmetreyi üflemeyince ehl...
        Sulama kanalına uçan araçtan ekipler kurtardı, alkolmetreyi üflemeyince ehl...