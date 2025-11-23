Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Şota Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun bir süreden sonra galibiyete ulaştıklarını aktaran Gürcü teknik adam, "Üçüncü deplasmanımızı kazandık. Geride düştüğümüz maçta oyunu çevirmeye çalıştık ve bunu yaptık." dedi.

Şota Arveladze, karşılaşmada güzel goller attıklarını belirterek, "Çalıştığımız golleri attık. Bu galibiyetle çok önemli bir moral aldık. Kalan maçlarda da aynısı yapmak istiyoruz ve en fazla puanı toplamak istiyoruz. İyi çalışarak bunu başaracağız." diye konuştu.