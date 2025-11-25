Antalya'da coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünlerin tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kemer Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Kemer Yörük Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kemer gömbe ekmeği, hamur dolması, turunç ekşili maş fasulyesi çorbası, fesleğenli kıl patlıcan yemeği, yufka ekmeği tatlısı, yapık yemeği ve bahar şerbeti katılımcıların beğenisine sunuldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, köklü bir kültürün mirasçıları olduklarını ve bunu muhafaza edip sonraki nesillere bozulmadan devretmenin en büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.

Sadece yemekleri değil, tüm kültür ögeleri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Şahin, "Antalya’da yaklaşık bir yıldır seferberlik ruhuyla her ilçemiz ve o ilçedeki tüm paydaşlarımız çalışıyor. Tarım Müdürlükleri sekretaryasında bunlar sistematik bir şekilde hazırlanıyor, Türk Patent ve Marka Kurumuna sunuluyor." dedi.