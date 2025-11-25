Antalya'da yayanın ölümüne neden olan iş makinesi operatörüne ev hapsi

Okan Işık'a (84) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iş makinesi operatörü E.A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan operatör hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

