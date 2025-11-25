Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yayanın ölümüne neden olan iş makinesi operatörüne ev hapsi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan operatör hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yayanın ölümüne neden olan iş makinesi operatörüne ev hapsi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan operatör hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

        Okan Işık'a (84) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iş makinesi operatörü E.A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        E.A. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

        Şüphelinin ifadesinde, "Geri geri giderken yayayı görmedim" dediği öğrenildi.

        Yıldız Caddesi'nde dün E.A. idaresindeki iş makinesi geri manevra yaparken, çalışma alanından geçen Okan Işık'a çarpmış, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Antalya Barosu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması
        Antalya Barosu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması
        Antalya'da coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı
        Antalya'da coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı
        Antalya'da gençler Okçular Tekkesinin etkinliğinde buluştu
        Antalya'da gençler Okçular Tekkesinin etkinliğinde buluştu
        Başkan Kocagöz, Kepez'i anlattı
        Başkan Kocagöz, Kepez'i anlattı
        Muratpaşa'da şiddete karşı ses, Al Yazma'da yükseldi
        Muratpaşa'da şiddete karşı ses, Al Yazma'da yükseldi
        Deri ve Kürk Modası Fuarı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak
        Deri ve Kürk Modası Fuarı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak