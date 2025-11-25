Antalya'da yayanın ölümüne neden olan iş makinesi operatörüne ev hapsi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan operatör hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.
Okan Işık'a (84) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iş makinesi operatörü E.A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.A. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Şüphelinin ifadesinde, "Geri geri giderken yayayı görmedim" dediği öğrenildi.
Yıldız Caddesi'nde dün E.A. idaresindeki iş makinesi geri manevra yaparken, çalışma alanından geçen Okan Işık'a çarpmış, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetmişti.
