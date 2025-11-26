Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Savaş T. (48), tutuksuz sanık Fikret İ, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Ses kayıtları dava dosyasına delil olarak kabul edildi"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığı yapan Müjde Tozbey, kamu güvenliği gerekçe gösterilerek duruşmaya sadece müşteki ve sanık tarafı ile avukatların alındığını söyledi.

Duruşmada sanığın önceki beyanlarını tekrar ettiğini, barışmak için gittiğini ancak maktulün kendini aldatmış olmasından dolayı bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söylediğini aktaran Tozbey, "Duruşmada, maktul tarafından ölmeden önce gizlice alınan ses kayıtları dinletildi. Ses kayıtlarında, sanığın 'Bu kadını öldüreceğim kızını da öldüreceğim' diye konuştuğu görüldü. Sanık kayıtların kendisine ait olmadığını iddia etmesine karşın sesin sanığa ait olduğu çok açıktı. Sanığın avukatları ses kaydının gizli alınması nedeniyle suç oluşturduğunu ve delil olarak kullanılmaması gerektiğini iddia ettiler. Ancak suça konu oldukları için tabi ki delil olarak kullanılacaktır. Suça konu olmasaydı hiç kimse hiç kimsenin ses kaydını alma hakkı yok. Fadim T. öldürülmeden önce, öldürüleceğinden şüphe ettiği için ve sürekli şiddet, tehdit gördüğü için ses kaydı almıştır. Bu nedenle bu ses kayıtları dava dosyasına delil olarak kabul edildi." diye konuştu.

Tozbey, sanık avukatlarının maktulün ve maktulün kız kardeşlerinin namusuyla ilgili iftiralar attıklarını savunarak, "Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında da maktul Fadim'in asla aldatmadığı ortaya çıktı. Fadim aldatsa dahi hiçbir avukat böyle bir beyanda bulunamaz. Sanığın avukatları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hem cinayetle ilgili olmadığı için hem de Fadim'in ailesine iftira attıkları için hem de Türkiye'deki kadınların şiddeti hak ettiklerine dair, kadınların yalancı, kötü niyetli, sürekli aldatan, yalan dolan peşinde olan insanlar, hatta yaratıklar olduğunu söyledikleri için haklarına suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı. Maktulün annesi Mediha S. kızının canice öldürüldüğünü belirterek, duruşma çocuklarına iftira atıldığını öne sürdü. Sonuna kadar ne olursa olsun çocuklarının arkasında olduğunu belirten Mediha S. "İkisi de çocuğumu canice öldürdü. Çocuklarıma attıkları iftira içinde şikayetçi olacağım." dedi. Duruşmada maktul tarafından ölmeden önce eve bırakılan ses kayıt cihazı ile Savaş T.'nin yaptığı cep telefonu konuşmalarının alınan ses kayıtlarında, sanığın arkadaşlarıyla ilgili yaptığı konuşmada "Eceline susamışlar." dediği öğrenildi.