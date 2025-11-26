Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:58 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Savaş T. (48), tutuksuz sanık Fikret İ, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - "Ses kayıtları dava dosyasına delil olarak kabul edildi"

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığı yapan Müjde Tozbey, kamu güvenliği gerekçe gösterilerek duruşmaya sadece müşteki ve sanık tarafı ile avukatların alındığını söyledi.

        Duruşmada sanığın önceki beyanlarını tekrar ettiğini, barışmak için gittiğini ancak maktulün kendini aldatmış olmasından dolayı bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söylediğini aktaran Tozbey, "Duruşmada, maktul tarafından ölmeden önce gizlice alınan ses kayıtları dinletildi. Ses kayıtlarında, sanığın 'Bu kadını öldüreceğim kızını da öldüreceğim' diye konuştuğu görüldü. Sanık kayıtların kendisine ait olmadığını iddia etmesine karşın sesin sanığa ait olduğu çok açıktı. Sanığın avukatları ses kaydının gizli alınması nedeniyle suç oluşturduğunu ve delil olarak kullanılmaması gerektiğini iddia ettiler. Ancak suça konu oldukları için tabi ki delil olarak kullanılacaktır. Suça konu olmasaydı hiç kimse hiç kimsenin ses kaydını alma hakkı yok. Fadim T. öldürülmeden önce, öldürüleceğinden şüphe ettiği için ve sürekli şiddet, tehdit gördüğü için ses kaydı almıştır. Bu nedenle bu ses kayıtları dava dosyasına delil olarak kabul edildi." diye konuştu.

        Tozbey, sanık avukatlarının maktulün ve maktulün kız kardeşlerinin namusuyla ilgili iftiralar attıklarını savunarak, "Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında da maktul Fadim'in asla aldatmadığı ortaya çıktı. Fadim aldatsa dahi hiçbir avukat böyle bir beyanda bulunamaz. Sanığın avukatları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hem cinayetle ilgili olmadığı için hem de Fadim'in ailesine iftira attıkları için hem de Türkiye'deki kadınların şiddeti hak ettiklerine dair, kadınların yalancı, kötü niyetli, sürekli aldatan, yalan dolan peşinde olan insanlar, hatta yaratıklar olduğunu söyledikleri için haklarına suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

        Maktulün annesi Mediha S. kızının canice öldürüldüğünü belirterek, duruşma çocuklarına iftira atıldığını öne sürdü.

        Sonuna kadar ne olursa olsun çocuklarının arkasında olduğunu belirten Mediha S. "İkisi de çocuğumu canice öldürdü. Çocuklarıma attıkları iftira içinde şikayetçi olacağım." dedi.

        Duruşmada maktul tarafından ölmeden önce eve bırakılan ses kayıt cihazı ile Savaş T.'nin yaptığı cep telefonu konuşmalarının alınan ses kayıtlarında, sanığın arkadaşlarıyla ilgili yaptığı konuşmada "Eceline susamışlar." dediği öğrenildi.

        - Olay

        Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim T. (52), 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah, silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

        Polis ekipleri, maktulün katil zanlısı eşi Savaş T. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen Fikret İ.'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı. Savaş T. tutuklanmış, Fikret İ. ise serbest bırakılmıştı.

        Savaş T. hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fikret İ. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Önceki duruşmada mahkeme heyeti sanık Fikret İ.'nin de tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

        Esas hakkındaki son görüşünü iki duruşma önce açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Savaş T.'nin "eşe karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından, sanık Fikret İ.'nin de cinayete iştirak ettiği için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Antalya'da erkek müşteriye fahiş hesap tuzağına 16 tutuklama
        Antalya'da erkek müşteriye fahiş hesap tuzağına 16 tutuklama
        Hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tetkiklerinin ardından cezaevine götürü...
        Hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tetkiklerinin ardından cezaevine götürü...
        ATSO Başkanı Hacısüleyman: "Antalya için destinasyon yönetimi artık ertelen...
        ATSO Başkanı Hacısüleyman: "Antalya için destinasyon yönetimi artık ertelen...
        Muhittin Böcek, hastanede (2)
        Muhittin Böcek, hastanede (2)
        Başkan Kocagöz: "Kadına yönelik şiddeti önlemek toplumsal bir görevdir"
        Başkan Kocagöz: "Kadına yönelik şiddeti önlemek toplumsal bir görevdir"
        Türk züccaciye sektörü küresel vitrine çıktı Başkan Önder: "Avrupa'daki mas...
        Türk züccaciye sektörü küresel vitrine çıktı Başkan Önder: "Avrupa'daki mas...