Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkokapan Antalya-2" operasyonuna ilişkin konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 17 ilde düzenlenen Narkokapan Antalya-2 operasyonunda 458 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkokapan Antalya-2" operasyonuna ilişkin konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 17 ilde düzenlenen Narkokapan Antalya-2 operasyonunda 458 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Antalya'da sabah saatlerinde büyük bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Operasyonun hazırlık sürecinde mahalle ve sokaklarda "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik çok yönlü bir teknik ve takip çalışması yaptıklarını belirten Yerlikaya, yaklaşık 4 ay süren bu çalışma sonucunda şüphelilerin irtibatları ve eylem biçimlerini ayrıntılı bir şekilde tespit ettiklerini kaydetti.

        Bilgi ve belgeler doğrultusunda Antalya merkezli 17 ilde geniş kapsamlı operasyon düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Narkokapan Antalya-2 operasyonumuza 609 ekip, 2 bin 753 polis, 1 helikopter, 2 İHA, 3 drone, 1 deniz aracı ve 35 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 458 şahsı gözaltına aldık. Operasyonumuz devam ediyor." dedi.

        - "345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik"

        Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarının altını çizen Yerlikaya, "Göreve geldiğimden bu yana kahraman polislerimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik." diye konuştu.

        Avrupa'da uyuşturucu suç trendleri artarken Türkiye'nin bu eğilimi tersine çeviren çok az sayıda ülkelerden olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin verilerine göre 15-64 yaş aralığında hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığını beyan edenler Avrupa'da yüzde 29'a kadar çıkmışken Türkiye'de bu oran yalnızca yüzde 3.1'dir. 2025 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda bir milyon nüfusa düşen 'uyuşturucuya bağlı ölüm oranı' Avrupa'da 24.7 iken, ülkemizde 5.1'dir. Bu rakamlar yürüttüğümüz mücadelemizin somut sonuçlar verdiğini gösteriyor."

        - "Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız"

        "Bir tek evladımızın bile bu bataklığa sürüklenmesini asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Bir tek insanımızın dahi uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybetmesine razı değiliz. Biz durmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız. Uyuşturucu meselesi, bir güvenlik sorunu olmanın ötesinde, toplumsal dokuyu da tahrip eden ağır bir sosyal yaradır. Bu amaçla uyuşturucu ile mücadeleyi, sadece bireyi koruma çabası olarak görmüyoruz. Bir aileyi, mahalleyi, toplumu ayakta tutma mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. Bir kişiyi bu illetten kurtardığımızda, bir aileyi de dağılmaktan korumuş oluyoruz."

        Mücadelenin sadece sahadaki operasyonlarla sınırlı olmadığına işaret eden Yerlikaya, arzı ortadan kaldırmak kadar talebi de yok etmenin bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

        Yerlikaya, bu nedenle rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktararak, bilinçlenmeyle insanların bu illete karşı daha dirençli hale gelmesini arzuladıklarını vurguladı.

        Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ve buna cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Yerlikaya, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Yerlikaya: 17 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 458 şüpheli gözaltın...
        Yerlikaya: 17 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 458 şüpheli gözaltın...
        Ümit Uysal: "Yörük kültürü yerelden evrensele bizi geleceğe taşıyacak bir d...
        Ümit Uysal: "Yörük kültürü yerelden evrensele bizi geleceğe taşıyacak bir d...
        Başkan Kotan, ulaşım esnafıyla bir araya gelerek talepleri dinledi
        Başkan Kotan, ulaşım esnafıyla bir araya gelerek talepleri dinledi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek
        Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi
        Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi
        Evi yanan ailenin talebine Başkan Kocagöz'den yardım eli
        Evi yanan ailenin talebine Başkan Kocagöz'den yardım eli