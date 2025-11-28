Down sendromlu yüzücü Ceylin Kurtoğlu'nun hedefi Avrupa şampiyonasında kulaç atmak

GÜLSEM ADAM - Antalya'da kendi kendine yüzmeyi öğrenen, ardından antrenörünün desteğiyle kendini geliştiren 17 yaşındaki down sendromlu yüzücü Ceylin Kurtoğlu, Avrupa şampiyonasında kulaç atmak için azimle çalışmalarını sürdürüyor.

Down sendromlu olarak dünyaya gelen Ceylin, suyu çok sevdiği için 8 yaşında kendi çabasıyla yüzmeyi öğrendi.

Bunun üzerine araştırmalara başlayan Ceylin'in annesi, Kepez Belediyesine ait Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda özel çocuklara yüzme eğitimi verildiğini öğrendi.

Yüzmeye olan ilgisi sayesinde kısa sürede başarılı olan Ceylin, katıldığı organizasyonlarda çoğu altın olmak üzere 53 madalya kazandı.

Sabırla yüzme antrenmanlarına devam eden genç sporcu, aday kadroda olduğu milli takıma girip Avrupa şampiyonasında altın madalya için mücadele etmek istiyor.

Ceylin Kurtoğlu, AA muhabirine, yüzmenin hayatının önemli bir parçası olduğunu ve antrenman günlerini heyecanla beklediğini söyledi.

Antrenörünün kendisine daha iyi yüzmeyi öğrettiğini belirten Ceylin, "53 madalyam var. Yüzmeyi başarıyorum, kendime çok güveniyorum ve yüzerken mutlu oluyorum. Yüzerken içim cıvıl cıvıl oluyor. İstanbul'da yarışa gittim, altın madalya aldım. Konya'da da altın madalya aldım, çok güzeldi. Yüzme şampiyonası için Avrupa'ya gitmek istiyorum. Avrupa'ya gittiğimizde şampiyon olacağım." diye konuştu. - "Ceylin çok başarılı, hırslı ve sosyal biri" Yüzme antrenörü Semra Karayılanoğlu ise Ceylin'in 8 yaşındayken yanına geldiğini, suya ilgisi olduğunu dile getirdi. Hemen yüzme antrenmanlarına başladıklarını anlatan Karayılanoğlu, şunları kaydetti: "Ceylin geldiğinde yüzme biliyordu, suda durabiliyordu ama teknik olarak hiçbir bilgisi yoktu. Yüzme denemesinin ardından Ceylin'i eğitmek için direkt kabul ettim. Çünkü sporcu olabilecek, yeteneği olan çocukları seçiyorum, benim işim sporcu yetiştirmek. Ceylin'in yüzmeye yeteneğinin olduğunu gördüm ve onu yetiştirmeye başladım. Ceylin çok başarılı, hırslı ve sosyal biri. Benim için örnek down sendromlu çocuklardan biri, mutluyum onunla çalıştığım için. Ceylin, milli takımın aday kadrosunda. Önümüzdeki yıl inşallah yurt dışına çıkabilecek."