Alanya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada otobüs şoförü ile muavin B.Ö. ve yolcular C.I, M.U.A, Y.N.A yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

R.Y. yönetimindeki 07 AG 383 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 31 PBH 59 plakalı tır, Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

