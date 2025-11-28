Alanya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:40 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:40
        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        R.Y. yönetimindeki 07 AG 383 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 31 PBH 59 plakalı tır, Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüs şoförü ile muavin B.Ö. ve yolcular C.I, M.U.A, Y.N.A yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

