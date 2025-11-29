"Bir Başka Antalya 3" çalıştayı başladı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bir Başka Antalya" sanat çalıştayında resim ve heykel alanında 10 sanatçı, Antalya'nın kültürel, tarihsel ve doğal kimliğini üretimlerine yansıtmak üzere bir araya geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı tarafından hayata geçirilen Antalya Kültür Sanat (AKS) bünyesinde gerçekleştirilen çalıştayın lansmanı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, burada yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın insanlığa bırakılan en güçlü miras olduğunu belirtti.

Sanatın insan ömrünü aşan bir güç olduğunu belirten Hacısüleyman, "Göbeklitepe'den günümüze kalan en önemli miras sanat eserleridir. Ticaret de sanayi de zamanla değişir fakat kültürel üretim kalıcıdır. Bu nedenle ticaret ve sanayi odası olarak kültür-sanat projelerine sahip çıkmayı görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatın, insanların dünyayı algılama biçimlerine ışık tuttuğunu aktaran Hacısüleyman, sanatçıların bakış açısıyla kentin ruhunu geleceğe taşıdığını bildirdi.