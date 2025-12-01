Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi

Antalya'da, çölyak hastaları için Atatürk Sanat Eğitim Merkezince (ATASEM) "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ATASEM Kepez Kurs Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, glutensiz malzemelerle yiyecek hazırlanması konusunda uygulamalı eğitim yapıldı.

Katılımcılar, glutensiz beslenmenin önemi, glütensiz malzemelerle farklı tarifler, doğru pişirme teknikleri ve mutfak araçlarını hijyenik kullanma gibi konularda bilgi edindi.

Kurs eğitmeni uzman diyetisyen Gözde Yılmaz, eğitimlere çölyak hastası ve gluten intoleransı olan kursiyerlerle yakınları ve bu alana ilgi duyan bireylerin katıldığını belirtti.

Ürünlerde karabuğday unu veya sorgum unu kullandıklarını aktaran Yılmaz, "Glutensiz malzemelerle ekmekten pastaya, kekten pizzaya, kurabiyeden mercimek köftesine sevdikleri yiyecekleri hazırlamayı öğreniyorlar. Glutenli yapılan tüm ürünleri mutfağımızda glütensiz malzeme kullanarak da yapabiliyoruz." dedi.

Çölyak hastası Rabia Meryem Yaşar da kursta kendini geliştirdiğini ve yeni tarifler öğrendiğini kaydetti.