        Antalya Haberleri

        Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli suçlardan toplam 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4 kişi tutuklandı.

        Giriş: 01.12.2025 - 16:33 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:33
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde bir haftalık çalışma yürüttü.

        6136 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında 1 olayda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı, şüpheli tutuklandı. Aramalarda 3 tabanca ve 72 fişek ele geçirildi.

        Parada sahtecilik suçundan 1 olayda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1106 sahte banknot ele geçirildi.

        5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında Kepez, Aksu, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen 5 operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

        İş yeri, depo ve adreslerde yapılan aramalarda: bin 132 paket kaçak sigara, 194 elektronik sigara, 247 çeşitli kaçak emtia, 40 kilogram tütün, 12 kaçak cep telefonu, 1 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Ayrıca aranan kişilere yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

