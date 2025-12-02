Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valisi Şahin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valisi Şahin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, bugünün özel vatandaşların farkına varma, haklarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekme, onların hayatlarını zorlaştıran engelleri, el ve gönül birliğiyle sevgiyle umutla inançla aşma günü olduğunu belirtti.

        Türkiye'de ve Antalya'da son yıllarda erişilebilirlikten eğitime, sağlıktan istihdama kadar pek çok alanda önemli mesafeler kat edildiğini ifade eden Şahin, bu manada yeni yatırım ve hizmetlerle toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine değindi.

        Antalya olarak, engelsiz şehir vizyonuyla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın hayatın tüm imkanlarına eşit, kolay ve güvenli bir şekilde erişebildiği bir Antalya için çalışıyoruz. Bu doğrultuda öncelikli hedefimiz, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal yaşama ve istihdamdan üretime kadar her alanda yeni adımlar atarak erişilebilirliği en üst seviyeye taşımaktır. Bu amaçla tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, engelsiz bir şehir ve engelsiz bir toplum idealine ulaşmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Azimleri, kararlılıkları ve topluma kattıkları değerlerle bizlere güç ve ilham veren tüm 'özel' vatandaşlarımızı ve kıymetli ailelerini en içten duygularımla selamlıyorum. Her bir özel vatandaşımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en samimi duygularımla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber

        Benzer Haberler

        Kocagöz: "Antalya'nın kültürünü, edebiyatını, hafızasını ve yarınlarını bir...
        Kocagöz: "Antalya'nın kültürünü, edebiyatını, hafızasını ve yarınlarını bir...
        Antalya'da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Antalya'da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Kasım ayında domates ve sebze fiyat endeksinde büyük düşüş Kasım ayında dom...
        Kasım ayında domates ve sebze fiyat endeksinde büyük düşüş Kasım ayında dom...
        8'inci kattan düşüp öldü, evdeki eşine ölüm haberini polis verdi
        8'inci kattan düşüp öldü, evdeki eşine ölüm haberini polis verdi
        "2B Arsa" vaadiyle 40 milyonluk dolandırıcılık iddiası
        "2B Arsa" vaadiyle 40 milyonluk dolandırıcılık iddiası
        Daha önce alevlerin arasından kurtarılan 3 çocuğun aynı evde ikinci yangın...
        Daha önce alevlerin arasından kurtarılan 3 çocuğun aynı evde ikinci yangın...