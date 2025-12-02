Antalya Valisi Şahin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bugünün özel vatandaşların farkına varma, haklarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekme, onların hayatlarını zorlaştıran engelleri, el ve gönül birliğiyle sevgiyle umutla inançla aşma günü olduğunu belirtti.

Türkiye'de ve Antalya'da son yıllarda erişilebilirlikten eğitime, sağlıktan istihdama kadar pek çok alanda önemli mesafeler kat edildiğini ifade eden Şahin, bu manada yeni yatırım ve hizmetlerle toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine değindi.

Antalya olarak, engelsiz şehir vizyonuyla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hayatın tüm imkanlarına eşit, kolay ve güvenli bir şekilde erişebildiği bir Antalya için çalışıyoruz. Bu doğrultuda öncelikli hedefimiz, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal yaşama ve istihdamdan üretime kadar her alanda yeni adımlar atarak erişilebilirliği en üst seviyeye taşımaktır. Bu amaçla tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, engelsiz bir şehir ve engelsiz bir toplum idealine ulaşmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Azimleri, kararlılıkları ve topluma kattıkları değerlerle bizlere güç ve ilham veren tüm 'özel' vatandaşlarımızı ve kıymetli ailelerini en içten duygularımla selamlıyorum. Her bir özel vatandaşımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en samimi duygularımla kutluyorum."