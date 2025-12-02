Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı

        Muratpaşa Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:01 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muratpaşa Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokolü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul imzaladı.

        Uysal, imza töreninin ardından, dernekle güçlü dayanışma içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'mizde en eski tarihe sahip, en köklü mücadeleyi veren şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize destek olan, dünya savaşı koşullarında kurulmuş derneğimizle iş birliğimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Kurumsal örnek oluşturması adına mevcut dayanışmamızı daha hukuki bir zemine oturtuyoruz."

        Yurdakul ise gerek hizmet binalarının tahsisinde, gerekse bugüne kadarki tüm taleplerinde her zaman Uysal'ın yanlarında olduğuna dikkati çekerek, "Bugün bu güçlü dayanışmayı kurumsal bir çerçeveye kavuşturarak imza altına alıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"

        Benzer Haberler

        Minikler "Bir Saksı Bir Umut" projesiyle toprakla buluştu
        Minikler "Bir Saksı Bir Umut" projesiyle toprakla buluştu
        Antalya'da "Aspendos Ensemble" tango konseri sahneye taşınacak
        Antalya'da "Aspendos Ensemble" tango konseri sahneye taşınacak
        ASAT altyapı yatırımlarını tamamlarken asfalt çalışmalarını da hızlandırıyo...
        ASAT altyapı yatırımlarını tamamlarken asfalt çalışmalarını da hızlandırıyo...
        32. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        32. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        Narkokapan operasyonu: 455 tutuklama
        Narkokapan operasyonu: 455 tutuklama
        40 milyon lira ödedikleri arsa orman arazisi çıktı
        40 milyon lira ödedikleri arsa orman arazisi çıktı