Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Aspendos Ensemble" tango konseri sahneye taşınacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, yılın son tango konseri "Aspendos Ensemble" ile ritmi ve dansın büyüsünü 6 Aralık'ta sahneye taşıyacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Aspendos Ensemble" tango konseri sahneye taşınacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, yılın son tango konseri "Aspendos Ensemble" ile ritmi ve dansın büyüsünü 6 Aralık'ta sahneye taşıyacak.

        Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, tangonun büyüleyici dansları, yılın son tango konseri "Aspendos Ensemble" ile Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde hayat bulacak.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 6 Aralık Cumartesi saat 20.00'de gerçekleşecek konser, usta müzisyenler ve dansçıların yorumlarıyla seyircilere müzikal şölen sunacak.

        Soprano Nurdan Küçükekmekçi'nin solist olarak sahne alacağı konserde seçkin yerli ve yabancı tango eserleri, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe, kontrabas sanatçısı Aslı Yetişener ve piyanist Onur Altıparmak tarafından icra edilecek.

        Dansçılar ise Antalya Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları Selin İnan, Müge Öğüt Derya Tokgöz ve Tolga Burçak olacak.

        Sınırlı sayıdaki biletlere Antalya Devlet Opera ve Balesi gişeleri ile "www.biletinial.com" üzerinden ulaşılabiliyor.

        Gişeden bilet alımları ise hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-18.00 saatlerinde, temsil günlerinde temsil bitiş saatine kadar gerçekleşebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları

        Benzer Haberler

        ASAT altyapı yatırımlarını tamamlarken asfalt çalışmalarını da hızlandırıyo...
        ASAT altyapı yatırımlarını tamamlarken asfalt çalışmalarını da hızlandırıyo...
        32. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        32. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        Narkokapan operasyonu: 455 tutuklama
        Narkokapan operasyonu: 455 tutuklama
        40 milyon lira ödedikleri arsa orman arazisi çıktı
        40 milyon lira ödedikleri arsa orman arazisi çıktı
        Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmanın sanıklarının yargılanmasına baş...
        Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmanın sanıklarının yargılanmasına baş...
        "Narkokapan Antalya-2" operasyonunda 455 zanlı tutuklandı
        "Narkokapan Antalya-2" operasyonunda 455 zanlı tutuklandı