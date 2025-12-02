"Narkokapan Antalya-2" operasyonunda 455 zanlı tutuklandı

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili 2 başsavcı vekili ve 11 savcı görevlendirilmişti.

Operasyonda, 2 bin 753 personel ve 609 ekip görevlendirilmiş, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA), 3 dron, 1 deniz aracı, 35 narkotik dedektör köpeği kullanılmıştı.

