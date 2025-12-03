Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Üniversite Hastanesinde çalışan engellilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:48 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Üniversite Hastanesinde çalışan engellilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok'ta düzenlenen programa, Rektör Özkan, Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Derya Mutlu, Doç. Dr. Murat Uçar, Doç. Dr. Volkan Doğru, Dr. Öğretim Üyesi Ali Ünal, Hastane Başmüdürü Öğretim Görevlisi Hatice Yavuz Yüce, akademisyenler ve hastane çalışanları da katıldı.

        Rektör Özkan, engel denen şeyin çoğu zaman bedenlerde değil, toplumun bakışında ve davranışlarında ortaya çıktığını belirtti. Etkinlikte, bir günün anlamını hatırlatmak için değil, engellilerin duruşuna, mücadelesine ve emeğine duydukları saygıyı vurgulamak için bir araya geldiklerini anlatan Özkan, "Çünkü engellilik bir kimlik değildir." ifadelini kullandı.

        En büyük engelin sevgisizlik olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydeti:

        "Sevginin, saygının ve dayanışmanın olduğu yerde hiçbir engel insanı durduramaz. Toplumu bir arada tutan en güçlü değerlerden biri, farklılıkların birlikte üretebilmesidir. Her bir insanın kendine özgü bir yeteneği ve gücü olduğuna inanırım. İnsanı, sahip olduğu bu yeteneklerle uyumlu şekilde konumlandırdığınızda hem bireyin hem de toplumun potansiyeli en güçlü haliyle ortaya çıkar. Bizim görevimiz, sizlerin yanında olmak, ihtiyaçlarınızı duymak, çalışma koşullarınızı iyileştirmek ve yolunuzu açmak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Antalya'da ilkokul bahçesinde akran zorbalığı: Kız öğrenci darbedildi Kavga...
        Antalya'da ilkokul bahçesinde akran zorbalığı: Kız öğrenci darbedildi Kavga...
        Kocagöz, yılın son meclisini müjdeyle kapattı
        Kocagöz, yılın son meclisini müjdeyle kapattı
        Kızının mezarındaki çiçekleri çalanlardan şikayetçi oldu
        Kızının mezarındaki çiçekleri çalanlardan şikayetçi oldu
        Başkan Kotan: "Bizim farkındalığımız engelliler günü ile sınırlı değil"
        Başkan Kotan: "Bizim farkındalığımız engelliler günü ile sınırlı değil"
        Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
        Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
        Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülend...
        Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülend...