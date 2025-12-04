Antalya'da konuk edilen Ukraynalı çocuklara yönelik istismar iddialarına ilişkin açıklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'ya getirilen Ukraynalı çocuklara yönelik istismar ve kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma ve yargılama süreçlerinin devam ettiğini, iddiaların Türkiye'de "kapatıldığı"na ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşı 17 yaşındaki bir kız çocuğuna iki suça sürüklenen çocuk tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen istismar iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerinin hassasiyetle takip edilerek haklarında kamu davası açıldığı aktarılan açıklamada, Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/215 esas sayılı dosyası üzerinden yargılamanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, diğer iddiaların da konu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenildiği ilk anda takip edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında savaş mağduru çocuklarla ilgili en küçük bir ihbar dahi vakit kaybedilmeksizin ele alınmakta, kişilerin yaşları, olay tarihleri ve diğer tüm hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Başsavcılığımıza iletilen veya resen öğrenilen söz konusu olaylardan şikayete tabi olanlarla ilgili yasal ve geçerli bir şikayet bulunup bulunmadığı, resen takibi gereken olaylarla ilgili olarak ise yurt dışında olan ilgili taraflar yönünden istinabe (uluslararası adli yardımlaşma) gerekip gerekmediği, kanunun gerektirdiği usuller çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bu nedenle bazı basın organlarında eksik bilgiye dayalı, bağlamından koparılarak yapılan yorumlar, hukuki sürecin işleyişi hakkında gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturmaktadır."