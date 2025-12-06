Habertürk
        Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı

        Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı

        Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından Ormana köyüne verilen "en iyi turizm köyü" tabelası alana yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:03 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:03
        Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı
        Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından Ormana köyüne verilen "en iyi turizm köyü" tabelası alana yerleştirildi.

        Düğmeli evleri, taş ve ahşap mimarisi ile geleneksel üzüm festivaliyle kırsal turizmin örneklerinden olan Ormana Mahallesi'ne verilen "en iyi turizm köyü" unvanı tabelası, Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından düzenlenen törenle yerine konuldu.

        Törene İbradı Kaymakamı Berk Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin daha sonra yöresel bez dokuma kursiyerleri ile Yaşayan İnsan Hazinesi Sanatçı Gülay Diri'yi ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

